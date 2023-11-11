На Украине придумали способ борьбы с незаконной продажей топлива ВСУ

На Украине планируют использовать краситель красного цвета для добавления в дизельное топливо, которое предназначено для Вооруженных сил страны, чтобы бороться с перепродажей и смешиванием. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что краситель будет ярко-красного цвета. Для бензина будет использоваться зеленый краситель.

«Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, указанный цвет исключит возможность злоупотреблений на местах относительно смешений топлива», — говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в высшем руководстве страны отсутствует коррупция, зарубежные партнеры страны также не ведут разговоров с Киевом на эту тему. Он также счел утверждения о том, что Украина является самым коррумпированным государством, «российским нарративом». При этом Ермак признал, что подобное явление в стране существует, но с ним борются соответствующие органы.

Ранее в США заявили, что украинские чиновники воруют, потому что не видят будущего Украины.