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В Госдуме хотят ужесточить продажу вейпов

В ГД хотят ужесточить продажу вейпов вплоть до запрета ароматизаторов

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Shutterstock

Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев написал в своем Telegram-канале о необходимости ужесточения правил продажи электронных сигарет вплоть до запрета вкусовых ароматизаторов.

«Принципиальная позиция Комитета по молодежной политике — последовательно ужесточать правила продажи вейпов вплоть до запрета вкусовых добавок», — написал он.

По словам депутата, данное решение вошло в постановление Государственной думы по итогам правительственного часа. Метелев добавил, что комитет будет добиваться реализации этого решения.

7 октября в Росмолодежи предложили определить перечень ароматизаторов и подсластителей, которые необходимо запретить для использования в вейпах.

Ученые из Университета штата Пенсильвания проанализировали пристрастие молодежи к вейпингу с влиянием социальных сетей.

Ранее в Госдуме предложили помочь метеозависимым россиянам.

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