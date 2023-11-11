В Госдуме хотят ужесточить продажу вейпов

Председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев написал в своем Telegram-канале о необходимости ужесточения правил продажи электронных сигарет вплоть до запрета вкусовых ароматизаторов.

«Принципиальная позиция Комитета по молодежной политике — последовательно ужесточать правила продажи вейпов вплоть до запрета вкусовых добавок», — написал он.

По словам депутата, данное решение вошло в постановление Государственной думы по итогам правительственного часа. Метелев добавил, что комитет будет добиваться реализации этого решения.

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