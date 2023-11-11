Ремонт тротуара в Геническе на улице Ленина идет рекордными темпами

В Геническе начали ремонтировать тротуар на улице Ленина, сообщается в Telegram-канале «Главное в Геническе». Ранее местный житель обратился в СМИ с с просьбой отремонтировать этот тротуар.

«Не прошло и дня после публикации нашего поста, и дорожку начали ремонтировать. Наш подписчик поделился своими эмоциями в очередном видео, не забыв упомянуть про надежные дороги, которые появляются на улицах Херсонщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, с приходом России на Херсонщину местные жители не перестают ощущать положительных изменений. В Telegram-канале подчеркнули, что регион благоустраивается, инфраструктура развивается, а жизнь постепенно налаживается. Теперь граждане перестали бояться и начали принимать активное участие в жизни своего родного края.

«Тот тротуар, о котором я говорил, он действительно доделывается феноменальными, мгновенными, рекордными темпами, спасибо», — подчеркнул геничанин.

Ранее сообщалось, что еще летом дорожники приступили к укладке новых тротуаров в Геническе, но по улице Ленина дорожку подготовили, но так и не доделали.