Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ремонт тротуара в Геническе на улице Ленина идет рекордными темпами

В Геническе отремонтируют тротуар по просьбе местного жителя

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Геническе начали ремонтировать тротуар на улице Ленина, сообщается в Telegram-канале «Главное в Геническе». Ранее местный житель обратился в СМИ с с просьбой отремонтировать этот тротуар.

«Не прошло и дня после публикации нашего поста, и дорожку начали ремонтировать. Наш подписчик поделился своими эмоциями в очередном видео, не забыв упомянуть про надежные дороги, которые появляются на улицах Херсонщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, с приходом России на Херсонщину местные жители не перестают ощущать положительных изменений. В Telegram-канале подчеркнули, что регион благоустраивается, инфраструктура развивается, а жизнь постепенно налаживается. Теперь граждане перестали бояться и начали принимать активное участие в жизни своего родного края.

«Тот тротуар, о котором я говорил, он действительно доделывается феноменальными, мгновенными, рекордными темпами, спасибо», — подчеркнул геничанин.

Ранее сообщалось, что еще летом дорожники приступили к укладке новых тротуаров в Геническе, но по улице Ленина дорожку подготовили, но так и не доделали.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий