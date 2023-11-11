В Киеве пригрозили ударами по энергетической инфраструктуре РФ

Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко пригрозил ответными ударами по энергетической инфраструктуре РФ. Об этом сообщила газета Politico.

Глава ведомства ответил на журналиста издания может ли реакция Киева включать атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру. По его словам, «это было бы только справедливо».

»<…> мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру», — сказал Галущенко.

7 ноября стало известно, что кабмин Украины примет дополнительные меры для защиты энергетической системы. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского. В документе отметили, что кабинет министров должен в течение месяца принять решение об импорте в страну углеводородов из Каспийского региона.

На следующий день в США предрекли, что нынешняя зима для Украины будет сложнее предыдущей.

Ранее на Украине сообщили о повреждении одной из теплоэлектростанций.