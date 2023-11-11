Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Башкирии на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка с десятью пассажирами

close
100%
«МЧС Башкортостан»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МЧС Башкортостан»

В Башкирии на дороге загорелась «газель» с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в городе Стерлитамак на проспекте Октября. Возгорание произошло в «газели» Next, в которой находились десять пассажиров. Водитель транспортного средства, заметив дым, идущий из-под капота, припарковал маршрутку у обочины и попросил людей покинуть салон.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и потушили пожар. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Ранее в Петербурге загорелся автобус с детьми.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий