В Башкирии на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Башкирии на дороге загорелась «газель» с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в городе Стерлитамак на проспекте Октября. Возгорание произошло в «газели» Next, в которой находились десять пассажиров. Водитель транспортного средства, заметив дым, идущий из-под капота, припарковал маршрутку у обочины и попросил людей покинуть салон.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб и потушили пожар. Ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Ранее в Петербурге загорелся автобус с детьми.