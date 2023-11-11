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В Чернигове с памятника уберут цитату Горького

Цитату Горького уберут с памятника украинскому писателю в Чернигове

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Г. Караков/РИА Новости

В Чернигове с памятника украинскому писателю Михаилу Коцюбинскому уберут цитату Максима Горького. Об этом пишет украинское издание «Голос Украины».

«Памятник на могиле классика нашей литературы Михаила Коцюбинского в Чернигове ставили в 30-х годах и, конечно, не могли обойтись без советской пропаганды — написали цитату Максима Горького. Теперь же ее уберут», — сообщает издание.

Решение об этом было принято 11 ноября на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Черниговской областной администрации.

Сейчас на постаменте размещены слова Горького: «Большого человека потеряла Украина, долго и хорошо будет она помнить его добрую работу».

Их заменят на слова украинского писателя и общественного деятеля Панаса Мирного: «Ушел великий мастер родного слова, и его труд будет сиять путеводной звездой над дорогой других».

Михаил Коцюбинский, чей памятник подвергнется модернизации, — классик украинской литературы.

В 2015 году на Украине был принят ряд законов о декоммунизации. В рамках их исполнения в стране массово демонтируются памятники и переименовываются улицы.

Ранее в подконтрольном Украине Херсоне переименовали улицу Льва Толстого.

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