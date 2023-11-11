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Бойцовская собака напала на российскую школьницу

В Калуге бойцовская собака набросилась на девочку

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Телеграм-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

В Калуге собака бойцовской породы набросилась на школьницу. Видеозапись нападения опубликовал Telegram-канал «ES! — канал Евгения Серкина».

Инцидент произошел на улице Минской. По словам очевидцев, животное было без поводка и намордника и находилась на самовыгуле. На кадрах опубликованной записи собака бежит за девочкой, затем ребенок спотыкается и падает, а животное начинает хватать его за ноги. На помощь девочке пришел мужчина, услышавший крики и плач ребенка.

Ранее в Петербурге доберман набросился на 12-летнюю девочку.

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