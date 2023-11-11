Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео с места схода вагонов в Рязанской области

СК опубликовал видео последствий схода грузовых вагонов в Рязани

close
100%
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Следственный комитет РФ разместил видео с места схода вагонов грузового поезда в Рязани. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте схода вагонов в Рязанской области», — уточнили в сообщении.

Утром 11 ноября Московская железная дорога сообщила о сходе грузового поезда в Рязанской области. В ведомстве подчеркнули, что сход 19 вагонов не влияет на движение пассажирских поездов. Позже прокуратура начала проверку после происшествия.

Источник, близкий к МВД, заявил, что перед сходом грузовых вагонов в Рязани произошел взрыв.

Рязанские власти поручили оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате происшествия никто не пострадал, задержка движения не зафиксирована, так как ветка тупиковая.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий