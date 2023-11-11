Опубликовано видео с места схода вагонов в Рязанской области

Следственный комитет РФ разместил видео с места схода вагонов грузового поезда в Рязани. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Следователи и криминалисты СКР продолжают работу на месте схода вагонов в Рязанской области», — уточнили в сообщении.

Утром 11 ноября Московская железная дорога сообщила о сходе грузового поезда в Рязанской области. В ведомстве подчеркнули, что сход 19 вагонов не влияет на движение пассажирских поездов. Позже прокуратура начала проверку после происшествия.

Источник, близкий к МВД, заявил, что перед сходом грузовых вагонов в Рязани произошел взрыв.

Рязанские власти поручили оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов. По словам губернатора региона Павла Малкова, в результате происшествия никто не пострадал, задержка движения не зафиксирована, так как ветка тупиковая.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.