Российского подростка в тяжелом состоянии забрали в реанимацию после драки

В Санкт-Петербурге драка несовершеннолетних закончилась реанимацией для одного из них. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 10 ноября около дома №13/4 на проспекте Непокоренных. В драке участвовали двое старшеклассников. Обоим из них, 17-летнему и 15-летнему юношам, потребовалась помощь медиков. Подростка доставили в больницу имени Раухфуса. Первый подросток, по информации СМИ, находится в тяжелом состоянии: врачи диагностировали пострадавшему ушиб мозга, перелом лобной кости и кровоподтеки. Его положили в реанимацию. Второй несовершеннолетний получил сотрясение мозга, травму головы и ушиб грудной клетки.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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