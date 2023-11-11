В нескольких районах Киева частично отключили тепло из-за внепланового ремонта

Четыре района украинской столицы остались на два дня без отопления и горячей воды из-за внеплановых технических работ на одном из теплоисточников Киева. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

«С 7:00 11 ноября <…> КП «Киевтеплоэнерго» проведет технические ремонтные работы», — уточнили в соцсетях компании.

Ремонт ведется на теплоисточнике, обеспечивающем горячей водой и отоплением часть Печерского, Днепровского, Голосеевского и Соломенского районов. В компании отметили, что внеплановые работы необходимо выполнить, чтобы повысить надежность теплоснабжения в отопительный сезон.

В сообщении пресс-службы Киевской горадминистрации, которое опубликовано в официальном Telegram-канале, подчеркнули, что работы продлятся до утра 13 ноября.

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