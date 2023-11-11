Власти Германии ускорят рассмотрение заявок от беженцев

Правительство Германии намерено существенно ускорить процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища, но при этом проверка мигрантов будет проводиться менее основательно, чем ранее. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на электронное письмо, направленное МВД в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF).

Согласно документу, впредь паспорта, удостоверения личности и прочие свидетельства будут проверяться в меньшей степени. Это же касается запросов информации о беженцах в единой системе Шенгена.

Власти ФРГ также намерены запретить проверку личных смартфонов для подтверждения национальности или происхождения и прекратить практику распознавания языковых диалектов или ведения статистики об уровне образования.

В письме отмечается, что данные меры будут действуют временно — до дальнейшего распоряжения.

7 ноября немецкое издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) сообщило, что Федеральное правительство Германии и премьер-министры федеральных земель после длительных переговоров достигли соглашения о выплате центром паушальной премии в размере €7,5 тыс. на каждого мигранта.

До этого в ФРГ выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.

Ранее население Германии рекордно выросло из-за беженцев.