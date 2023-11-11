Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По информации ведомства, тревога во всех областях Украины была объявлена в течении минуты в 13:05 мск.

До этого украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Утром 11 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Киев. Около 12 часов стало известно о еще одном взрыве.

По данным Минцифры Украины, утром этого дня сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.