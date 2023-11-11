Число жалоб за неуплату вторым родителем алиментов выросло на 26%

Жалоб, которые поступают в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за неуплату алиментов, за 2022 год стало больше на 26%. Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Учет нерадивых родителей, потерявших ответственность за своих детей, – мера своевременная и правильная», — отметила омбудсмен.

Она уточнила, что большая часть обращений связана с непредоставлением родителем-должником сведений о своих реальных доходах.

Москалькова обратила внимание на необходимость создания в России специального государственного алиментного фонда, который бы способствовал повышению эффективности взыскания алиментов.

В начале ноября а Госдуме оценили идею передачи долгов по алиментам государственным органам. За задержку выплаты алиментов в России предусмотрены меры вплоть до уголовной ответственности, действует запрет выезда за границу, управления автомобилем.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб призывала увеличить размер единого детского пособия, чтобы эта сумма позволяла семьям выйти из-за черты бедности.

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