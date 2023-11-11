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В Рязани объявили план «Перехват» после схода грузового поезда с рельсов

Mash: в Рязани объявили план «Перехват» после схода 19 вагонов поезда с рельсов

В Рязани после схода грузового состава с рельсов начали розыск возможных организаторов и объявили в городе план «Перехват». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, в городе объявлен план «Перехват». Территория рядом с местом ЧП оцеплена, а саперы обследуют пути на возможное наличие самодельного взрывного устройства (СВУ) в других местах.

Сход 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области произошел 11 ноября в 07:12 мск. По предварительным данным, причиной инцидента стало вмешательство посторонних лиц.

Позднее близкий к МВД источник сообщил, что перед сходом вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области произошел взрыв.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. На место ЧП выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. В настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.

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