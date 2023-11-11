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При перехвате украинского беспилотника в Коломне никто не пострадал

В подмосковной Коломне прогремел взрыв, пострадавших и разрушений нет

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Shutterstock

После сообщений о сбитом над Коломной беспилотнике в городе все спокойно, разрушений и пострадавших нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа сообщает РИА Новости.

«Ни пострадавших, ни разрушений, ни изменений режима движения городского автотранспорта на территории Коломны нет», — говорится в сообщении.

Поздно вечером 10 ноября жители подмосковной Коломны сообщили о звуках взрыва.

Позже Министерство обороны уточнило, что над территорией Московской и Смоленской областей дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.

Кроме того, 11 ноября силами ПВО Минобороны РФ в Брянской области над Стародубским муниципальным округом были ликвидированы четыре дрона самолетного типа.

А 10 ноября беспилотный летательный аппарат, сбитый в Ливенском районе Орловской области, повредил местную линию электропередач. О пострадавших не сообщалось, электроснабжение для населения не прерывалось.

Ранее в Госдуме предложили дать разрешение частной охране объектов ТЭК сбивать беспилотники.

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