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Раскольники и полицейские захватили храм УПЦ в Закарпатской области Украины

В закарпатском селе Луг на Украине раскольники с полицией захватили храм УПЦ

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Wikimedia Commons

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) вместе с правоохранителями захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Луг Раховского района Закарпатья. Об этом сообщил Telegram-канал Союза православных журналистов.

«С утра в храм пришла полиция и люди в камуфляже. Они срезали замки <…> и не пускают прихожан», — отметили в сообщении, уточнив, что жители села уже подтвердили свою верность УПЦ.

На опубликованных кадрах видно, что один из сторонников раскольнической ПЦУ запретил верующей УПЦ снимать на телефон захват храма. Он заявил, что «все кончено», и потребовал не накалять обстановку.

В начале ноября СБУ обвинила патриарха РПЦ Кирилла по нескольким уголовным статьям. По данным украинского силового ведомства, с начала конфликта на Украине начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 16 — митрополиты церкви.

Ранее Минкультуры Украины счел, что УПЦ по-прежнему имеет каноническую связь с РПЦ.

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