В Воронежской области пожаловались на пьяного врача

Пациентка Лискинской районной больницы в городе Воронеж пожаловались на врача, который нагрубил ей, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Видео из больницы опубликовано в местном Telegram-канале «Тревожный Воронеж».

На ролике женщина проходит в здание рентгенологического кабинета, несмотря на протест медсестры, заявляя, что намерена «посмотреть на врача». Врач, который, по ее словам, к тому моменту уже 30 минут проявлял снимок, ответил ей неадекватно, судя по видео, с применением нецензурной лексики, и заявил, что пациентка якобы отказалась делать рентген. При этом сам он в этот момент был без обуви, а проявлением снимков он занимался в помещении без света.

До этого врачи скорой помощи избили пьяную петербурженку, чтобы успокоить.

Врачи скорой помощи подобрали 27-летнюю нетрезвую петербурженку возле Кантемировского моста. По данным источника, девушка агрессивно себя вела и поэтому медики успокоили ее при помощи побоев.

В медицинском учреждении у девушки диагностировали множественные ссадины лица, ушиб правого локтевого сустава, предплечий, кистей и правой стопы. Кроме того, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее под Пермью пьяного врача отстранили от работы.