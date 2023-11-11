Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Луганске произошел крупный пожар

МЧС: в Луганске горит крыша ресторана «Верагуста» на площади 400 кв. м

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Луганске горит крыша ресторана «Верагуста» на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

«Угрозы перехода огня на соседние строения нет. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пожарные уже приступили к борьбе с огнем.

24 апреля в городе Ровеньки в ЛНР в результате удара с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся резервуар нефтебазы.

До этого в МЧС назвали причину пожара на территории шахты «Луганская» в ЛНР в 2022 году.

По данным МЧС ЛНР, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пока лица, которые виноваты в произошедшем, не установлены.

«Горел мусор и автомобильные покрышки на площади 150 кв. м», — рассказали в ведомстве, уточнив, что пожар начался на заброшенных складах вблизи территории шахты.

Пожар произошел в ночь на 25 октября в поселке Юбилейный.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий