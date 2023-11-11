Рязанские власти поручили оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода вагонов

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил оказать помощь РЖД в ликвидации последствий схода грузовых вагонов. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента», — уточнил Малков.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, задержка движения не зафиксирована, так как ветка тупиковая. Губернатор добавил, что сход вагонов произошел на станции Дягилево в Рязани.

Утром 11 ноября Московская железная дорога сообщила о сходе грузового поезда в Рязанской области. В ведомстве подчеркнули, что сход 19 вагонов не влияет на движение пассажирских поездов.

Позже прокуратура начала проверку после происшествия.

Источник, близкий к МВД, заявил, что перед сходом грузовых вагонов в Рязани произошел взрыв.

Ранее локомотив сошел с рельсов на Сахалине.