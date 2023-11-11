Россия отправила в Афганистан 40 тонн гумпомощи после землетрясения

Россия отправила около 40 тонн гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщает МИД РФ.

«11 ноября от имени Правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого М.Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза», — говорится в сообщении министерства.

7 октября на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от Герата.

8 октября официальный представитель министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик обратился к международному сообществу с просьбой о предоставлении помощи.

15 октября в Афганистане были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой от 5,4 до 6,2. О пострадавших в этом случае не сообщалось.

Ранее МИД России заявил о риске экологической катастрофы из-за радиоактивных отходов на Украине.