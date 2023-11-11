Мать оставила ребенка в машине на 20-градусном морозе

В Магадане прохожий и полицейские спасли жизнь ребенку, которого мать оставила в запертой машине. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел возле жилых домов по проспекту Ленина в Магадане, наряд полиции обратил внимание на мужчину, который стоял у припаркованного авто и звал на помощь.

Правоохранителям магаданец рассказал, что в соседнем дворе в машине плачет маленький ребенок. Полицейские обнаружили иномарку с заглушенным двигателем, температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, мальчик сидел в машине без верхней одежды и сильно замерз.

«Сотрудники патрульно-постовой службы среагировали мгновенно. Передав информацию в дежурную часть и вызвав скорую помощь, они аккуратно разбили стекло, открыли дверь и перенесли малыша в патрульный автомобиль. Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ребенка передали медикам скорой помощи, он госпитализирован. Личность матери мальчика удалось установить, известно, что женщина приехала в Магадан, чтобы устроиться на работу, объяснять полицейским, почему она оставила сына без присмотра, женщина отказалась, проводится проверка.

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