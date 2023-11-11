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Россиянка бросила трех малолетних детей без еды в комнате общежития

В Красноярском крае мать оставила трех маленьких детей в комнате общежития

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Телеграм-канал «МВД 24»

В Железногорске молодая мать бросила трех детей в комнате общежития, почти сутки они просидели без еды и воды и бегали по коридорам босиком. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

В полицию Железногорска ночью обратилась жительница одного из общежитий, она рассказала, что накануне соседка оставила трех детей без присмотра и не вернулась. Наряд, прибывший на место, нашел детей в комнате, самому младшему из них полтора года.

Опрашивая соседей, полицейские установили, что почти сутки дети находились без присмотра, бегали по общей площадке босиком в нижнем белье. Несколько раз соседи кормили голодных детей своими продуктами, помогли им одеться.

Личность матери удалось быстро установить, женщина объяснила правоохранителям, что распивала спиртное дома у подруги и заснула. В отношении матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, дети из семьи изъяты.

Ранее в Астрахани прохожие нашли на улице двух маленьких сестер.

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