Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины. Такую информацию приводят данные официального ресурса по оповещению населения.

Также сирены продолжают звучать в Киеве и Киевской области.

В ночь на 11 ноября воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

О ситуации в регионе рассказало местное издание Klymenko Time. По его данным, несколько взрывов произошли на территории Киевской области Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщение о взрывах в городе. По его словам, сильные взрывы произошли на левом берегу Днепра. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Глава украинской столицы отметил, что тревога продолжается. и призвал жителей не выходить из укрытий.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.