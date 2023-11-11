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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушная тревога распространилась на две соседние с Киевской области

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Shutterstock

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях Украины. Такую информацию приводят данные официального ресурса по оповещению населения.

Также сирены продолжают звучать в Киеве и Киевской области.

В ночь на 11 ноября воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

О ситуации в регионе рассказало местное издание Klymenko Time. По его данным, несколько взрывов произошли на территории Киевской области Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщение о взрывах в городе. По его словам, сильные взрывы произошли на левом берегу Днепра. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Глава украинской столицы отметил, что тревога продолжается. и призвал жителей не выходить из укрытий.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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