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Застрявшие в Китае российские туристы вернулись в Благовещенск

Застрявших в КНР туристов доставили в Россию по международному мосту через Амур

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Евгений Подольский/РИА Новости

Застрявшие в Китае российские туристы в экстренном режиме доставлены в Россию по автомобильному мосту Благовещенск — Хэйхэ (КНР). Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ по Амурской области в Telegram.

В генеральном консульстве РФ в Харбине сообщили, что 152 российских гражданина прошли все контрольные процедуры на китайской стороне и выехали в Россию по автомобильному мосту Кани-Курган — Хэйхэ.

К автомобильному пункту пропуска Хэйхэ в районе моста через реку Амур туристов доставила автобусами китайская сторона. Перевозку по мосту осуществляла российская сторона.

Пройдя пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска Кани-Курган, туристы прошли к пункту пропуска Благовещенск для прохождения таможенного контроля.

7 ноября стало известно, что в Китае 300 российских туристов не могут вернуться на территорию России. В российском МИД уточнили, что проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ возникли из-за сложной гидрологической обстановки на Амуре, которая характерна для осеннего периода межсезонья, и недостаточных транспортных возможностей российского перевозчика.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

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