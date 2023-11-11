Фермер искусал напавшего на него крокодила

На севере Австралии мужчина отбился от нападения крокодила, он укусил рептилию за веко. Об этом сообщает Metro.

Пастух Колен Деверо ремонтировал забор на своем участке возле озера, когда на него напал крокодил, рептилия длиной более трех метров вцепилась зубами в ногу 60-летнего мужчины и потащила его в воду.

Фермер начал сопротивляться, он попытался пнуть крокодила, а потом укусил его за веко. Хищник разжал челюсти и отпустил ногу мужчины.

«Я отпрыгнул и большими шагами помчался туда, где была моя машина, крокодил преследовал меня еще несколько метров и отступил», — рассказал Деверо.

Мужчина наложил на рану жгут и доехал до больницы, где ему оказали помощь. Австралиец находился на лечении больше месяца, мужчине провели несколько операций, ему потребовалась пересадка кожи.

Ранее крокодил напал на сотрудника зоопарка и откусил ему фалангу пальца.