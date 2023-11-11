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Атомоход «Князь Пожарский» спустят на воду в декабре

«Севмаш» планирует в декабре спустить на воду атомоход «Князь Пожарский»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Атомный подводный ракетный крейсер проекта «Князь Пожарский», который строят на предприятии «Севмаш», во второй половине декабря будет спущен на воду. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, сейчас атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» завершает стапельный период.

«Во второй половине декабря <…> корабль будет выведен из эллинга и спущен на воду для достройки и испытаний», — отметил источник.

«Князь Пожарский», пятая атомная подлодка, был заложен 23 декабря 2016 года. Корабль способен нести по 16 баллистических ракет «Булава».

В мае телеканал CNBC со ссылкой на источник из разведки США сообщил, что атомный подводный флот России, оснащенный гиперзвуковыми ракетами, приведут в боевую готовность к 2024 году. В материале также отмечается, что к этому сроку планируется увеличить количество новейших субмарин до восьми. На телеканале также уточнили, что одна подлодка способна запустить до 200 гиперзвуковых ракет.

Ранее «Долгорукий» метнул четыре «Булавы» на Камчатку.

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