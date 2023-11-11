Атомоход «Князь Пожарский» спустят на воду в декабре

Атомный подводный ракетный крейсер проекта «Князь Пожарский», который строят на предприятии «Севмаш», во второй половине декабря будет спущен на воду. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, сейчас атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» завершает стапельный период.

«Во второй половине декабря <…> корабль будет выведен из эллинга и спущен на воду для достройки и испытаний», — отметил источник.

«Князь Пожарский», пятая атомная подлодка, был заложен 23 декабря 2016 года. Корабль способен нести по 16 баллистических ракет «Булава».

В мае телеканал CNBC со ссылкой на источник из разведки США сообщил, что атомный подводный флот России, оснащенный гиперзвуковыми ракетами, приведут в боевую готовность к 2024 году. В материале также отмечается, что к этому сроку планируется увеличить количество новейших субмарин до восьми. На телеканале также уточнили, что одна подлодка способна запустить до 200 гиперзвуковых ракет.

Ранее «Долгорукий» метнул четыре «Булавы» на Камчатку.