Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Калифорнии

У берегов Северной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

По ее данным, эпицентр был расположен в 167 км к юго-западу от города Ферндейл. Очаг находился на глубине 8 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Накануне сообщалось, что у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,5.

8 ноября стало известно, что землетрясение магнитудой 6,9 случилось неподалеку от побережья острова Амбон в Индонезии.

Эпицентр землетрясения находился в 351 км к юго-востоку от одноименного с островом города Амбон с населением около 355 тыс. человек. Остров и город расположены в центральной части Молуккского архипелага, неподалеку от западной части острова Папуа. Очаг залегал на глубине 146 километров.

Регион Амбона является туристической зоной.

Ранее сейсмолог предрек Турции еще более сильное землетрясение.