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Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 11 ноября ожидается до +7°С

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в субботу, 11 ноября, ожидается до +7°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +5...+7°С. Прогнозируется южный ветер, 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье столбики термометров будут показывать +2...+4°С. В столице и Московской области будет облачно, пройдет небольшой дождь, по области местами умеренный. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление днем составит 749 мм рт. ст., а ночью — 745 мм рт. ст.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящие выходные в Москве будут теплыми и дождливыми, однако с новой недели в столице заметно похолодает.

По его словам, в выходные и до середины будущей недели погоду будет определять атлантический воздух, за счет которого и сохраняется достаточно теплая погода.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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