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Больница «Аль-Кудс» в Газе может прекратить работать в течение трех часов

PRSC: госпиталь в Газе может закрыться уже через три часа из-за дефицита топлива

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Mohammed Al-Masri/Reuters

Больница «Аль-Кудс», расположенная на севере сектора Газа, может прекратить свою работу уже в ближайшие три часа из-за нехватки топлива для функционирования ее электрических генераторов. Об этом сообщается в аккаунте Палестинского общества Красного полумесяца (PRSC) на платформе X (бывший Twitter).

В заявлении указано, что 500 пациентов госпиталя и раненых мирных жителей больше не смогут получить медицинскую помощь. Жизни младенцев в инкубаторах и людей, которые находятся в отделении интенсивной терапии, окажутся под угрозой.

«Больница «Аль-Кудс» может закрыться в ближайшие три часа из-за отсутствия топлива и неприбытия помощи», — указано в публикации.

7 ноября военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по зданию, которое находится рядом с больницей «Аль-Кудс». В пресс-службе израильских войск объяснили, что атака была организована из-за нахождения в указанном строении членов палестинского движения ХАМАС.

Через три дня Палестинское общество Красного полумесяца заявило о боевых столкновениях в районе госпиталя «Аль-Кудс». В то же время бойцы ЦАХАЛ обстреляли больницу, из-за чего пострадали несколько десятков человек.

Вечером 10 ноября израильские военные повторно обстреляли больницу «Аль-Кудс». Согласно данным Палестинского общества Красного полумесяца, в этот раз целью Армии обороны Израиля стало отделение интенсивной терапии.

Ранее постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур указал на нехватку гуманитарной помощи в секторе Газа.

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