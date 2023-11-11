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Массовая драка произошла на турнире по MMA в Московской области

В Подмосковье на турнире MMA Fight Night произошла массовая драка

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Shutterstock

На турнире по боям смешанного стиля (ММА) произошла драка. Инцидент случился в зрительном зале Live Arena, расположенной в Новоивановском Одинцовского района Московской области, передает ТАСС.

По информации агентства, подрались руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Конфликт перерос в массовую драку с участием сидевших зрителей. Охрана и ОМОН вмешались в потасовку. Позднее Носаев и Алеев покинули арену.

Турнир проходил под эгидой Fight Nights.

Ранее сообщалось, что массовая драка случилась на парковке ночного клуба «Пирамида» в Улан-Удэ.

До этого стало известно, что в московском ТРЦ «Ривьера» произошла массовая драка с участием бойцов ММА. Драка случилась во время пресс-конференции промоушена «Наше дело». Она началась в холле торгового центра после того, как бойцу Шовхалу Чурчаеву был задан провокационный вопрос.

Ранее в Москве произошла массовая драка из-за мангала.

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