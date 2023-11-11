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Взрывы произошли в Киевской области

Klymenko Time: в Киевской области произошли несколько взрывов

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Depositphotos

Несколько взрывов произошли на территории Киевской области Украины. О ситуации в регионе сообщило местное издание Klymenko Time.

В материале указано, что власти объявили в столице государства воздушную тревогу. Также об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации Украины для оперативного оповещения граждан.

«Взрывы в Киевской области», — говорится в публикации.

Другие подробности о произошедшем, включая точное место и количество взрывов, пока не раскрываются.

10 ноября в административном центре Одесской области произошли несколько взрывов. По данным украинских изданий «Думская» и «Страна.ua», тогда же в регионе сработали сирены воздушной тревоги.

В тот же день очевидцы сообщили еще о нескольких взрывах в одесском городе Черноморске. Как рассказали жители населенного пункта, речь идет как минимум о трех взрывах.

Позже украинское издание «Страна.ua» опубликовало материал, согласно которому в Одесской области произошли новые взрывы. Вместе с этим в восьми регионах страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине рассказали об опасностях гипотетического взрыва на Запорожской атомной электростанции (АЭС) для страны.

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