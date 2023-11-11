В базу украинского «Миротворца» внесли звезду «Реальных пацанов» Наумова

Российский актер, исполнивший главную роль в сериале «Реальные пацаны», Николай Наумов попал в украинскую базу данных «Миротворец». Об этом сообщается в Telegram-канале издания Daily Storm.

Как указано в материале, артиста внесли в данный список после выхода последнего эпизода сериала. В финальной серии главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

При этом журналистам издания удалось взять интервью у одного из военнослужащих, принявшего участие в съемках. Он рассказал, что последний эпизод «Реальных пацанов» снимали в Москве.

Мужчина уточнил, что с удовольствием воспользовался возможностью стать частью проекта. По его словам, режиссеры не предоставили солдатам никакого сценария и они просто на камеру рассказывали о реальном опыте участия в боевых действиях.

Также в публикации подчеркивается, что Наумов уже давно начал поддерживать российских военнослужащих в зоне украинского конфликта. Артист неоднократно желал участникам СВО «как можно скорее вернуться домой с победой».

«Миротворец» — это интернет-сайт, администраторы которого публикуют личную информацию так называемых «врагов Украины». Список начали составлять еще в 2014 году, и с тех пор он регулярно пополняется новыми именами.

Ранее северокорейского лидера Ким Чен Ына внесли в украинскую базу данных «Миротворец».