Перед Большим театром вновь собралась очередь за билетами на «Щелкунчика»

Люди вновь собрались в длинную очередь для получения браслетов с номерами, чтобы приобрести билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр, передает РИА Новости.

По информации агентства, в толпе возникла давка, некоторые участники выходят из очереди. По словам очевидцев, сообщения о пострадавших и госпитализированных людях не соответствуют действительности.

Как рассказала корреспонденту агентства одна из покупательниц, она стоит в очереди за браслетом с раннего утра ради своей мечты — посмотреть балет «Щелкунчик» в канун Нового года.

«Я тут стою с 6 утра, потом мама закончила работать и тоже сюда приехала», — сказала она.

По словам женщины, 31 декабря сразу после спектакля они хотят «приехать домой перед боем курантов».

Другая покупательница билета, которая сегодня первой получит браслет, сообщила корреспонденту агентства, что она провела в очереди за браслетом 59 часов. По ее словам, она «не уходила, спала здесь на деревянных поддонах».

«Я взяла с собой лекарства, еды целый пакет», — продолжила женщина.

Она добавила, что другие участники очереди угощали бургерами, пирогами и пиццей, а также несли покрывала, сидушки, скамейки и валенки.

Накануне стало известно, что в Москве двум людям понадобилась медицинская помощь после давки в очереди за билетами в Большой театр.

Сообщения об ажиотажном спросе и очереди за билетами появились 4 ноября. Отмечалось, что в первый же день очередь за браслетами, которые дают возможность купить билеты на балет «Щелкунчик», достигала 500 человек.

Балет «Щелкунчик» традиционно показывают в Большом театре перед и во время новогодних праздников. Премьера в этом году намечена на 23 декабря.

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