Наблюдатель от Палестины при ООН указал на нехватку грузовиков с гумпомощью

Того количества грузовиков с гуманитарной помощью, которое израильские власти пропускают на территорию сектора Газа, не хватает для помощи мирным жителям. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный наблюдатель от Палестины при международной организации Рияд Мансур, передает РИА Новости.

По словам дипломата, за последние 30 дней в палестинский анклав было допущено несколько сотен грузовиков с товарами первой необходимости. Он подчеркнул, что Израиль разрешает проезд на указанную территорию дополнительных транспортных средств.

Однако, как отметил Мансур, подобные решения принимаются только для вида. Таким образом правительство Израиля хочет показать международному сообществу, что не ведет осаду сектора Газа, подчеркнул дипломат.

«Их (грузовиков. — «Газета.Ru») недостаточно для спасения жизней. Израиль осуществляет воображаемые гуманитарные паузы, единственная цель которых — заставить людей бежать, а не предоставить им облегчение, чтобы их выживание было гарантировано», — указал наблюдатель от Палестины.

10 ноября официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о готовности международной организации значительно увеличить объемы гуманитарной помощи, поставляемой в сектор Газа. Тем не менее для этого необходимо открытие дополнительных пропускных пунктов на границе палестинского анклава, пояснил дипломат.

Ранее власти Израиля отказались пускать в страну верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.