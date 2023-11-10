В Одесской области произошли новые взрывы

Новые взрывы произошли на территории Одесской области Украины. В регионе в очередной раз сработали сирены воздушной тревоги, сообщило местное издание «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-ресурса, предназначенного для оповещения населения, о возможной опасности также предупредили жителей еще семи регионов. В частности, особый режим ввели в Кировоградской и Сумской областях.

В то же время воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях. Кроме того, сирены сработали в Полтавской области.

При этом никаких деталей о взрывах на территории Одесской области пока не раскрывается. В том числе это касается количества взрывов и названия населенного пункта, где они произошли.

Вечером 10 ноября украинские издания «Думская» и «Страна.ua» опубликовали материалы, согласно которым в городе Одессе произошли несколько взрывов. Тогда же в регионе была объявлена воздушная тревога, но другие подробности о ситуации в административном центре не раскрывались.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщило о взрывах в городе Черноморск Одесской области. Согласно полученной информации, в населенном пункте произошли как минимум три взрыва.

Ранее в украинском городе Днепре заявили о повреждении объекта инфраструктуры.