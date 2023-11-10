В Орловской области заявили о повреждении ЛЭП после падения украинского дрона

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сбитый утром в Ливенском районе Орловской области, повредил местную линию электропередач (ЛЭП). Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он отметил, что сотрудники экстренных служб быстро оцепили место падения дрона и приступили к ликвидации последствий. По словам главы области, беспилотник не нанес какого-либо ущерба, который мог привести к техническим неполадкам.

«Да, порвали линию электропередачи, но все было восстановлено, электроснабжение не было потеряно для населения», — указал Клычков.

Губернатор добавил, что региональная администрация ежедневно мониторит ситуацию в небе для предотвращения атак украинских дронов. В то же время он обратился к гражданам с просьбой сразу сообщать представителям правоохранительных органов, если они обнаружили БПЛА или их осколки на территории Орловской области.

Как сказал Клычков, подходить к упавшим летательным аппаратам не рекомендуется. Более того, в целях безопасности жителям не стоит делать снимки дронов или трогать их руками.

«Это объект, который летит сюда не для каких-то научных целей. Он совершенно с другими целями летит», — подчеркнул глава области.

10 ноября Министерство обороны РФ сообщило о срабатывании средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории Орловской области. По данным ведомства, в небе над регионом был ликвидирован БПЛА самолетного типа.

Ранее в Государственной думе РФ предложили наделить частную охрану объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) правом сбивать беспилотники.