Двоих несовершеннолетних мигрантов из «азербайджанской мафии» выдворят из России

Суд вынес приговор двум участникам «азербайджанской мафии» в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Фигурантов выдворят из России из-за проблем с регистрационным учетом. Так, один молодой человек приехал в гости к родственнику в июне, но срок регистрации истек в сентябре. При этом он должен был вернуться домой, чтобы закончить школу.

Второй приехал к отцу. Подросток не закончил 9 класс на родине. Сам родитель заявил, что не знал о необходимости ставить сына на учет.

«Молодых людей оштрафуют на 5000 рублей и поместят в Центр временного содержания иностранных граждан, после чего вернут на родину», — сообщается в публикации.

Правоохранители обратили внимание на этих и других подростков-мигрантов после серии видео, на которых они избивали петербуржцев. Школьники намеренно провоцировали конфликты. В роликах они называли себя «азербайджанской мафией». На данный момент следователи продолжают расследовать дело.

Ранее суд приговорил подготовившего теракт в Минводах мужчину к 12 годам лишения свободы.