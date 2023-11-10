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Двоих несовершеннолетних мигрантов из «азербайджанской мафии» выдворят из России

Двоих подростков из «азербайджанской мафии» выдворят из России

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Суд вынес приговор двум участникам «азербайджанской мафии» в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Фигурантов выдворят из России из-за проблем с регистрационным учетом. Так, один молодой человек приехал в гости к родственнику в июне, но срок регистрации истек в сентябре. При этом он должен был вернуться домой, чтобы закончить школу.

Второй приехал к отцу. Подросток не закончил 9 класс на родине. Сам родитель заявил, что не знал о необходимости ставить сына на учет.

«Молодых людей оштрафуют на 5000 рублей и поместят в Центр временного содержания иностранных граждан, после чего вернут на родину», — сообщается в публикации.

Правоохранители обратили внимание на этих и других подростков-мигрантов после серии видео, на которых они избивали петербуржцев. Школьники намеренно провоцировали конфликты. В роликах они называли себя «азербайджанской мафией». На данный момент следователи продолжают расследовать дело.

Ранее суд приговорил подготовившего теракт в Минводах мужчину к 12 годам лишения свободы.

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