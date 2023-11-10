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Россиянин выявил нарколабораторию и остался должен наркомагазину денег

В Первоуральске мужчина раскрыл нарколабораторию и стал получать угрозы

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Shutterstock

В Первоуральске семьянину поступают угрозы из-за арендатора, который устроил в квартире нарколабораторию. Об этом сообщает Е1.

По словам самого мужчины, молодой человек не выходил на связь в день, когда должен был передать хозяину жилья ключи. Житель Первоуральска сам приехал в квартиру, где обнаружил все необходимое для приготовления наркотиков. Он не сразу обратился в полицию.

Спустя несколько часов квартирант пришел в жилье. Он заметил, что веществ не хватает и сообщил об этом наркомагазину. Владельцу жилья и его жене начали поступать угрозы с описанием того, что произойдет, если мужчина не вернет долг за наркотик. Неизвестные заявили, что могут облить кислотой детей, когда они будут идти из школы.

Мужчина отправился в ФСБ и после этого ему разбили окна кирпичами с записками. Спустя некоторое время россиянину подкинули под подъезд свиную голову с приколотой ножом фотографией мужчины.

Россиянин отправился в полицию, но там не получил защиты. По словам сотрудников МВД, заявление от него не поступало. Мужчина написал обращение в прокуратуру на действия полиции.

Ранее в Подмосковье накрыли нарколабораторию, организованную жителем Мурманска.

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