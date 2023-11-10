В российском регионе нашли бусину из Древнего Египта

Под Ярославлем нашли фаянсовую бусину родом из Древнего Египта. Об этом сообщает Минобрнауки России.

По данным министерства, необычную бусину обнаружили в 2016 году на территории Угличского района. Относительно ее происхождения выдвигались различные теории.

Ученые из Демидовского университета подтвердили — бусина родом из Древнего Египта. Аналогичные предметы историки обнаружили в музеях Лондона и Нью-Йорка.

«Также проведен эмиссионно-спектральный анализ, по которому определен состав бусины (он аналогичен «египетскому фаянсу»)», — сообщили в Минобрнауки.

Проверку бусины провели также и на флюоресценцию в инфракрасном свете. В результате выяснилось, что цветовые пигменты находки аналогичны тем, что использовали в Древнем Египте.

Ранее в древнеегипетском храме нашли новогоднюю картину.