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В российском регионе нашли бусину из Древнего Египта

Под Ярославлем нашли фаянсовую бусину из Древнего Египта

Под Ярославлем нашли фаянсовую бусину родом из Древнего Египта. Об этом сообщает Минобрнауки России.

По данным министерства, необычную бусину обнаружили в 2016 году на территории Угличского района. Относительно ее происхождения выдвигались различные теории.

Ученые из Демидовского университета подтвердили — бусина родом из Древнего Египта. Аналогичные предметы историки обнаружили в музеях Лондона и Нью-Йорка.

«Также проведен эмиссионно-спектральный анализ, по которому определен состав бусины (он аналогичен «египетскому фаянсу»)», — сообщили в Минобрнауки.

Проверку бусины провели также и на флюоресценцию в инфракрасном свете. В результате выяснилось, что цветовые пигменты находки аналогичны тем, что использовали в Древнем Египте.

Ранее в древнеегипетском храме нашли новогоднюю картину.

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