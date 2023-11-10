В Якутии двух россиян госпитализировали после встречи с медведем

В Якутии на сотрудников Чаядинского месторождения напал медведь-шатун. Об этом сообщает Минздрав региона.

В результате пострадали два человека, они были направлены в Витимскую больницу. Состояние обоих рабочих оценивается как средней степени тяжести.

«Им оказывается полный комплекс экстренной медицинской помощи», — сообщается в публикации.

Как сообщает «Комсомольская правда», рабочие заметили медведя после того, как вышли на улицу. Хищник набросился на одного из сотрудников, и остальные попытались отогнать животное с помощью средства отпугивания и огнетушителей, но сделать это не получилось. Затем медведь напал на второго мужчину. Оба получили серьезные травмы.

Ранее в Хабаровском крае на трассе нашли травмированного тигренка.