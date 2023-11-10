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В Подмосковье мужчина отдал мошеннику 85 млн рублей и получил фальшивые доллары

В Подмосковье бизнесмен «обменял» 85 млн рублей на фальшивые доллары

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Depositphotos

В Подмосковье мошенник украл у мужчины 85 миллионов рублей, когда тот находился в банке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Афериста, который якобы работает в банке, предприниматель нашел через знакомых. Бизнесмен хотел обменять свои сбережения на доллары, поэтому обратился к этому человеку. В свою очередь мошенник назвал выгодный курс, и мужчина согласился.

Предприниматель встретился с представителем нового знакомого в отделении банка. Там он отдал мужчине 85 миллионов рублей. Аферист забрал деньги и через некоторое время вернулся с пачкой долларов. Далее мошенник сослался на то, что должен принести документы для сделки, и исчез.

Так как злоумышленника долго не было, предприниматель решил проверить банкноты. Выяснилось, что все они были напечатаны на принтере.

Россиянин сразу же обратился к службе безопасности, но ему сообщили, что аферист арендовал депозитарий и не был работником банка.

Ранее екатеринбурженка отдала мошенникам 1,5 миллиона рублей, чтобы получить проценты по вкладу в «МММ».

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