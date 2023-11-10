В Госдуме предложили увеличить финансирование ИТ-отрасли

Бюджет на 2024 для оказания универсальных услуг связи увеличится, сообщил на заседании комитета по информационной политике в Госдуме министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Средства необходимы для того, чтобы продолжить программу подключения малочисленных населенных пунктов к интернету и создания в них инфраструктуры LTE. На эти цели в 2024 году дополнительно предусмотрено 7,6 млрд руб. в рамках поправок ко второму чтению. Общий объем будет 13,4 млрд руб. Часть платы за использование радиочастотного спектра, которая вносится операторами, будет направлена на решение важных социальных задач», — отметил он.

Также дополнительные средства выделят и на грантовую поддержку разработчиков российских ИТ-решений, в том числе создателей оборудования для 4G и 5G. В результате голосования комитет одобрил поправки.

Кроме того, в ходе заседания председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что утечка данных является одной из главных проблем в сфере кибербезопасности, а особый интерес для мошенников представляют сведения о госслужащих, сотрудниках правоохранительных и контролирующих органов.

«Сегодня ты просто гражданин, а завтра - уже сотрудник. Понятно, что с момента, когда человек поступает на соответствующую службу, та информация, которая о нем раньше была аккумулирована в различных информационных системах, подлежит как минимум переосмыслению. Особенно если речь идет о совсем деликатных и специфических сферах деятельности. Например, оперативно-розыскная деятельность», — отметил Хинштейн.