Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили увеличить финансирование ИТ-отрасли

Гранты для разработчиков российских ИТ-решений могут увеличить в 2024 году

close
100%
РИА Новости

Бюджет на 2024 для оказания универсальных услуг связи увеличится, сообщил на заседании комитета по информационной политике в Госдуме министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Средства необходимы для того, чтобы продолжить программу подключения малочисленных населенных пунктов к интернету и создания в них инфраструктуры LTE. На эти цели в 2024 году дополнительно предусмотрено 7,6 млрд руб. в рамках поправок ко второму чтению. Общий объем будет 13,4 млрд руб. Часть платы за использование радиочастотного спектра, которая вносится операторами, будет направлена на решение важных социальных задач», — отметил он.

Также дополнительные средства выделят и на грантовую поддержку разработчиков российских ИТ-решений, в том числе создателей оборудования для 4G и 5G. В результате голосования комитет одобрил поправки.

Кроме того, в ходе заседания председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что утечка данных является одной из главных проблем в сфере кибербезопасности, а особый интерес для мошенников представляют сведения о госслужащих, сотрудниках правоохранительных и контролирующих органов.

«Сегодня ты просто гражданин, а завтра - уже сотрудник. Понятно, что с момента, когда человек поступает на соответствующую службу, та информация, которая о нем раньше была аккумулирована в различных информационных системах, подлежит как минимум переосмыслению. Особенно если речь идет о совсем деликатных и специфических сферах деятельности. Например, оперативно-розыскная деятельность», — отметил Хинштейн.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий