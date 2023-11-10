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Инфекционист назвал необычный метод профилактики гриппа без вакцинации

Инфекционист Жемчугов: есть способ не подхватить грипп эффективнее, чем вакцина

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россиянам следует прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора и привиться от гриппа до конца ноября. Такая срочность связана с тем, что заболеваемость уже растет, а в декабре ожидается заметное увеличение количества заразившихся, рассказал доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В беседе с телеканалом «360» он назвал еще один метод профилактики заражения, заверив, что он даже эффективнее вакцинации.

«Одним из лучших вариантов является обследование у своего лечащего врача, — заявил Жемчугов. — Необходимо выявить болезни, мешающие организму работать, и устранить их».

Так, сильно ослабляют иммунитет такие проблемы со здоровьем, как заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, хронические нарушения метаболизма, рассказал врач.

«Если летом все это выявить и отрегулировать, то человек осенью не заболеет. Это лучше, чем вакцина, так как она может вызвать осложнения», — сказал он.

Вакцинироваться осенью следует тем, кто ранее уже ставил прививки и привык это делать, отметил инфекционист, добавив, что после укола у человека на формирование иммунитета уходит три недели.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян, которые пока не сделали прививку от гриппа, привиться немедленно.

Ранее эпидемиолог, академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что вакцина от гриппа поможет защититься от новых штаммов коронавируса.

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