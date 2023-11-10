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Львова-Белова прокомментировала сообщения о призыве 17-летнего подростка из Мариуполя

Львова-Белова опровергла данные о призыве в армию 17-летнего подростка из Мариуполя

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова опровергла сообщения о том, что получившему российское гражданство 17-летнему подростку-сироте из Мариуполя Богдану Ермохину может грозить призыв в армию РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В преддверии 18-летия Богдан получил повестку для уточнения сведений воинского учета. Такие повестки получают все граждане РФ его возраста», — написала она.

По ее словам, если подросток при достижении 18-летия обучается в учебном заведении, ему предоставляется отсрочка.

«Ни о каком его призыве в российскую армию сейчас речи быть не может», — заявила она.

По словам, Львовой-Беловой подросток планирует вернуться на Украину. Она отметила, что его двоюродная сестра готова принять его в свою семью и помочь в дальнейшем жизнеустройстве. По словам омбудсмена, Ермохин покинет РФ до наступления совершеннолетия и встретится с родственницей в третьей стране.

До этого в СМИ появилась информация, что 17-летний Богдан Ермохин, которого в 2022 году вывезли из Мариуполя получил повестку в российский военкомат. Позднее в социальных сетях появилось видео с подростком, который просит президента Украины Владимира Зеленского помочь ему «вернуться домой».

Ранее Львова-Белова ответила, есть ли данные по российским детям в Газе.

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