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Психолог объяснила, как правильно фильтровать негатив от начальника

Психолог Кардиакос: в хамстве начальника можно услышать полезную информацию

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Depositphotos

Клинический психолог Анастасия Кардиакос в эфире «Радио 1» рассказала, как реагировать на хамство со стороны начальника. По ее словам, в первую очередь, необходимо попытаться понять, являются ли сказанные в грубой форме слова просто эмоциями, или же они несут какую-либо реальную пользу.

«Самое главное — не пытаться переучивать хама, и не имея ресурсов не вступайте с ним в полемику», — продолжила Кардиакос.

Эксперт напомнила, что дети часто кричат и капризничают не из-за того, что хотят сделать больно взрослым, а потому что плохо им самим. Со взрослыми, по ее словам, часто бывает аналогичная ситуация. Руководитель может попросту не уметь правильно обрабатывать свои чувства и вымещать их посредством хамства, заключила психолог.

Психолог Марина Философ до этого объяснила, как наладить отношения в новом рабочем коллективе. По ее словам, нельзя ставить личные интересы выше корпоративных. Она также подчеркнула, что необходимо относиться с уважением ко всем коллегам, независимо от должности.

Ранее россиянам рассказали, как не стоит общаться с детьми.

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