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Оппозиционного депутата Верховной рады Украины оставили под стражей

Украинский суд оставил под стражей оппозиционного депутата Рады Шуфрича

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РИА «Новости»

Печерский суд Киева оставил под стражей еще на 30 дней обвиненного в госизмене депутата Нестора Шуфрича, который был избран в парламент от запрещенной ныне в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что суд согласился с требованием обвинения и продлил пребывание депутата под стражей до 15 декабря.

По словам адвоката депутата Александра Тананакина, суд огласил решение в отсутствие его подзащитного, хотя Шуфрич до этого присутствовал на заседании. Он подчеркнул, что сторона защиты ожидала подобного решения суда и не питала иллюзий.

До этого обвиняемого в государственной измене депутата Нестора Шуфрича отстранили от должности председателя комитета по свободе слова Верховной рады.

15 сентября Печерский районный суд Киева поместил на два месяца под стражу депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, который обвиняется в государственной измене. При этом ему не предоставили возможность внести залог.

Ранее против депутата Верховной рады Украины завершили расследование о служебном подлоге.

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