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Кинолог объяснил, как уберечь свою собаку от отравленной догхантерами пищи

Кинолог Голубев: дисциплина поможет уберечь собаку от отравленной пищи на улицах

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Depositphotos

Жертвами догхантеров, которые оставляют отравленные пищевые приманки на улицах, могут стать не только бродячие собаки, но и домашние. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Отравление, по его словам, может произойти, даже если животное не проглотит начиненную ядом еду.

«Собака может отравиться даже при занюхивании вещества. Без экстренной ветеринарной помощи гибель собаки неизбежна. Поэтому очень важно не только обучать собаку не поднимать с земли, но и внимательно следить за ней на прогулке», — советует эксперт.

Собаку, по его словам, обязательно следует научить командам: «Фу!», «Дай!» и «Нельзя!», чтобы во время прогулки питомец не подобрал отравленный продукт.

Хозяева питомцев, пострадавших от догхантеров, до этого рассказали «Газете.Ru» о том, как пришлось спасать животных после выгула, а ветврач и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Елена Кауркина объяснила, что делать, если собаку отравили.

Ранее орнитолог объяснил, почему нельзя кормить голубей хлебом.

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