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Петербурженку изнасиловали в ее собственной квартире

В Петербурге ищут мужчину, который проник в квартиру к женщине и изнасиловал ее

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге разыскивают мужчину, виновного в изнасиловании жительницы города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Как рассказала полицейским 42-летняя потерпевшая, она забыла закрыть дверь в свою квартиру на Петергофском шоссе. Спустя некоторое время в помещение проник мужчина. Злоумышленник избил и изнасиловал петербурженку, а затем покинул ее дом.

Однако его передвижения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Приметы нападавшего назвала и хозяйка квартиры. По предварительным данным, преступником является мужчина среднего роста в возрасте около 40 лет, одетый в синие джинсы и черный верх. При себе у него также имеется черная поясная сумка.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянин наблюдал за соседкой из дома напротив и проник в ее квартиру, чтобы изнасиловать.

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