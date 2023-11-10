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Автоэксперты раскритиковали призыв запретить мигрантам водить такси в Москве

Автоэксперт Хайцеэр: нам нужны мигранты в такси, рабочих рук не хватает

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Shutterstock

Мигранты в сервисах такси не занимают рабочие места, предназначенные для россиян, так как работы хватает на всех, убежден вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Многие мигранты стали делать выбор в пользу других стран, а не России, поэтому отрасль в них нуждается, заявил он в пресс-центре НСН.

Россияне неохотно переезжают из региона в регион, отметил эксперт. при этом мигранты, по его словам, «сливаются» в другие страны – ОАЭ, Турцию и т.д.

«Везде есть такое большое количество курсов, если кому-то не нравится, что они не очень хорошо владеют языком, научите. Они нам нужны! Не мы им настолько сегодня нужны, а они нам. Потому что нам нужны рабочие руки», – подчеркнул Хайцеэр.

При этом сегодня наблюдается рост количества россиян, работающих в такси, так как многие выбирают это как способ подработки, добавил он.

Напомним, в Челябинской области мигрантам запретили заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. После этого ввести аналогичный запрет призвали в Москве, объяснив это ростом количества ДТП и преступлений с их участием.

Сегодня стало известно, что власти Тульской области запретят трудоустраивать иностранцев в сфере торговли табаком, алкоголем, пассажирских перевозках и общепите.

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