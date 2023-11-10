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Омскому шестикласснику упала штукатурка на голову во время урока

В Омске штукатурка упала на голову ребенку во время урока

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СК РФ по Омской области

В Омске шестиклассник попал в больницу после падения штукатурки на голову во время урока. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 10 ноября в одной из школ города. На голову учащегося шестого класса упал кусок штукатурки с потолка, после этого ребенка отвезли в травмпункт. Предварительно, школьник получил черепно-мозговую травму.

По факту произошедшего начали проверку, сообщает ведомство. Следователи займутся выяснением всех деталей и обстоятельств инцидента.

«Следователи проводят осмотр места происшествия. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность)», — рассказали в СУ СК России по Омской области.

Ранее потолок обвалился на ученицу в краснодарской школе.

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